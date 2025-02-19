Совет ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

«Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года», — указывается в постановлении.
Впервые санкции за признание ДНР и ЛНР были введены 23 февраля 2022 года. Они касаются запрета на торговлю с указанными территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг, ведение бизнеса.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. «Минск-2» был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли