«Буревестник», Тархова и «Законовские»: в отставку уходит судья, рассматривавшая громкие дела

В январе этого года в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой судья на повышенных тонах и в резких выражениях говорит с адвокатом по делу Юшина и Павловского Виктором Фоефановым в заседании. После окончания диалога она говорит секретарю включить аудиопротоколирование заново.