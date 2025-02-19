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Спецпосланник Трампа по Украине прибыл в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

По данным агентства, Келлог подчеркнул, что США «понимают необходимость гарантий безопасности» для Украины после завершения конфликта.

О планах спецпосланника американского лидера посетить Украину стало известно 18 февраля.

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