Спецпосланник Трампа по Украине прибыл в Киев

По данным агентства, Келлог подчеркнул, что США «понимают необходимость гарантий безопасности» для Украины после завершения конфликта.
О планах спецпосланника американского лидера посетить Украину стало известно 18 февраля.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Келлог подчеркнул, что США «понимают необходимость гарантий безопасности» для Украины после завершения конфликта.
О планах спецпосланника американского лидера посетить Украину стало известно 18 февраля.