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СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на переговоры между Москвой и Вашингтоном вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Источник: Reuters

«Комментарии (Зеленского — Прим.ред), похоже, разозлили Трампа», — говорится в публикации.

По информации издания, глава Белого дома раскритиковал главу киевского режима, заявив, что «разочарован» жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Так же американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.

Кроме того, европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на слишком большие уступки России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, пишет Guardian.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине «прошло много времени» с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.