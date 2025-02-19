СМИ раскрыли, как Зеленский вывел из себя Трампа

«Комментарии (Зеленского — Прим.ред), похоже, разозлили Трампа», — говорится в публикации.
По информации издания, глава Белого дома раскритиковал главу киевского режима, заявив, что «разочарован» жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Так же американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.
Кроме того, европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на слишком большие уступки России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, пишет Guardian.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Глава Белого дома напомнил, что на Украине «прошло много времени» с последних выборов, при этом рейтинг главы киевского режима упал до четырех процентов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.