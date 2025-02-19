Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской «пятерки» к сближению с ЕАЭС

Особое внимание мы уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В Евразийском экономическом союзе их доля свыше 92%. Практически полностью на расчеты в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений.