Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской «пятерки» к сближению с ЕАЭС

Приглашаю и других участников Каспийской пятерки подумать о выгодах сближения с ЕАЭС.
Также он отметил, что вступление Ирана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя поможет укреплению экономических связей в регионе.
Вице-премьер РФ напомнил, что Россия и Иран в своих взаиморасчетах почти полностью перешли на национальные валюты.
Особое внимание мы уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В Евразийском экономическом союзе их доля свыше 92%. Практически полностью на расчеты в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений.
В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Узбекистан, Молдова, Куба и Иран.
Каспийская пятерка — это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.