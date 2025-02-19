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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал страны каспийской «пятерки» к сближению с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал страны каспийской «пятерки» сблизиться с ЕАЭС, отметив преимущества такого сближения.

Источник: Sputnik.uz

Приглашаю и других участников Каспийской пятерки подумать о выгодах сближения с ЕАЭС.

заявил Оверчук в своем выступлении на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране

Также он отметил, что вступление Ирана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя поможет укреплению экономических связей в регионе.

Вице-премьер РФ напомнил, что Россия и Иран в своих взаиморасчетах почти полностью перешли на национальные валюты.

Особое внимание мы уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В Евразийском экономическом союзе их доля свыше 92%. Практически полностью на расчеты в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений.

сказал он

В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Государствами-наблюдателями являются Узбекистан, Молдова, Куба и Иран.

Каспийская пятерка — это Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан.