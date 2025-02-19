Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России

Страны ЕС одобрили новый, 16-й пакет санкций против России, сообщает AFP со ссылкой на источники среди дипломатов и Financial Times, ссылаясь на информированных собеседников.

Источник: Reuters

Среди прочего, согласован запрет импорта первичного алюминия, уточняют источники Reuters. Кроме того, будут введены ограничения против 13 банков, а также 73 судов, входящих в «теневой флот» для экспорта сырой нефти. Кроме того, под ограничения попадут новые люди и компании, которые, как считает ЕС, помогают России продолжать боевые действия.

На долю необработанного алюминия приходится 85% от общего объема импорта алюминия из России в ЕС, пишет Mining. Ранее ЕС запретил ввоз российской алюминиевой проволоки, фольги, труб. Импорт российского алюминия уже запрещен в США и Британии.

Российская сторона требует отменить западные санкции, считая их неэффективными и незаконными.

ЕС
санкции