Когда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами

По данным Аксенова, в Крыму ветераны, которые освобождали полуостров, получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. По сведениям зампредседателя правительства Крыма — министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 человек непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.