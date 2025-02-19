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Беспилотники и годовщина смерти Собчака. Что делает Путин в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 19 февраля, проведет в Петербурге мероприятия по беспилотной авиации. Кроме того, он примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства проводит в городе на Неве второй день.

Напомним, в 90-е годы Путин работал под началом Собчака в мэрии Петербурга, а после отзывался о нем как об «одном из самых ярких политиков современной России».

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Путин Владимир