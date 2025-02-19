Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль рассказал о первом шаге к восстановлению отношений с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя минувшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США, заявил, что пока в восстановлении отношений стран сделан первый шаг. Выводы делать рано, отметил представитель Кремля, но настрой деловой.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Прошедшие переговоры, по его словам, также стали важным шагом на пути урегулирования российско-украинского конфликта.

«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления. — сказал Дмитрий Песков журналистам.— Сделан очень-очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США».

При этом он подчеркнул, что российско-американские отношения нуждаются в «реанимации», а затем — в «реставрации».

переговоры