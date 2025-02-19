Кремль рассказал о первом шаге к восстановлению отношений с США

«Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления. — сказал Дмитрий Песков журналистам.— Сделан очень-очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США».