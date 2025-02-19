Замгубернатора Дона оценил ситуацию с нехваткой мест в школах региона

В две смены по-прежнему учатся школьники Азовского, Аксайского, Багаевского, Мясниковского районов, а также городов Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов, Таганрог, Шахты. При этом в Батайске не смогли открыть для учеников новую школу на 1340 мест, хотя это было запланировано на конец 2024 года.