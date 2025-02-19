Замгубернатора Дона оценил ситуацию с нехваткой мест в школах региона

Строительство 46 новых школ на 30 тысяч учеников позволит в течение шести лет забыть про учёбу во вторую смену в донском регионе. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В две смены по-прежнему учатся школьники Азовского, Аксайского, Багаевского, Мясниковского районов, а также городов Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов, Таганрог, Шахты. При этом в Батайске не смогли открыть для учеников новую школу на 1340 мест, хотя это было запланировано на конец 2024 года.
В общей сложности начиная с 2019 года в регионе построили 39 школ. В них учатся почти 24 тысяч детей.