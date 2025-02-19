Politico: ЕС передаст Киеву военную помощь на €6 млрд

О передаче военной помощи на фоне переговоров США и РФ сообщает Politico. Три европейских дипломата рассказали изданию, что в перечень вооружения для Киева включены военные системы противовоздушной обороны и 1,5 млн артиллерийских снарядов.
Пакет военной помощи будет составляться исходя из наличия запасов вооружения в странах ЕС. Не исключено, что сумма в €6 млрд может увеличиться до €10 млрд. Объемы и сроки поставок министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Брюсселе в конце февраля, рассказывает RTVI.
Как отмечает Politico, новый пакет военной помощи Украине со стороны Евросоюза станет самым крупным с февраля 2022 года.
Пока нет информации, одобряют ли поставку новой партии вооружения все страны ЕС или только группа государств. По данным источника издания, единогласная поддержка вряд ли возможна из-за известной позиции Венгрии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон организовал проведение 19 февраля экстренного саммита стран Евросоюза и НАТО. Обсуждать вопросы урегулирования украинского кризиса и европейской безопасности пригласили представителей Норвегии, Канады, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии, Греции, Финляндии, Бельгии, Румынии и Швеции. Предполагается, что участники из других стран примут участие онлайн. В первом саммите стран ЕС, который состоялся во Франции 17 февраля, участвовал узкий круг приглашенных, что вызвало возмущение других представителей Евросоюза.