Politico: ЕС передаст Киеву военную помощь на €6 млрд

Пакет военной помощи будет составляться исходя из наличия запасов вооружения в странах ЕС. Не исключено, что сумма в €6 млрд может увеличиться до €10 млрд. Объемы и сроки поставок министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Брюсселе в конце февраля, рассказывает RTVI.