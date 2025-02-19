Си Цзиньпин посетит Россию в мае

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа-начале сентября», — сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.