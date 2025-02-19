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UnHerd: у Европы до сих пор нет плана по Украине

Британцы и европейцы должны быть благодарны России за то, что она категорически отказалась от идеи размещения европейских «миротворческих» сил на Украине. Это избавит европейцев от выбора между новым унижением и необходимостью выполнять свои безрассудные обещания, пишет UnHerd.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На экстренном саммите европейских лидеров в Париже, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 февраля, была очевидна скрытая осторожность европейцев, а также привычные глубокие разногласия между различными партиями, говорится в статье.

Британский премьер-министр Кир Стармер предложил ввести британские войска на Украину при условии «поддержки» со стороны США. Поскольку министр обороны США Пит Хегсет уже недвусмысленно исключил такую гарантию, замечание Стармера было равносильно признанию того, что участие Великобритании в военных действиях маловероятно.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение вопроса о размещении европейских войск на Украине «совершенно преждевременно» и «крайне неуместно», пока не окончены боевые действия. Даже премьер-министр Польши Дональд Туск — один из самых активных сторонников Украины — исключил присутствие польских войск там.

Но если бы европейские лидеры договорились о новых обязательствах по Украине, они вряд ли бы их выполнили даже в среднесрочной перспективе.

Тектонический сдвиг в европейской политике, скорее всего, приведет к появлению правительств — особенно во Франции после президентских выборов 2027 года, — которые не намерены выполнять такие обязательства.

Сейчас существует оптимистичный и пессимистичный взгляды на предложения о роли Европы в обеспечении безопасности на Украине. Оптимисты рассматривают эти предложения как средство укрепления позиций Украины на мирных переговорах: они изложат позицию, которую затем можно будет обменять на уступки со стороны России. Пессимисты видят в предложениях попытку полностью сорвать мирные переговоры: Москве будет выдвинуто условие, которое она никогда не примет. В лагерь оптимистов вошли правительства некоторых западноевропейских стран, а в стан пессимистов — поляки и прибалтийские страны.

Однако еще важнее вера в то, что ЕС, НАТО и Великобритания должны сделать или хотя бы сказать хоть что-то, чтобы доказать, что они призваны сыграть важную роль в мирном процессе.

Это результат неискоренимого стремления Великобритании и Франции позиционировать себя как великие державы на мировой арене, а также стремления Европейской комиссии — особенно под ее нынешним руководством — попытаться вести себя как правительство европейского сверхгосударства. Это также отражает глубокую озабоченность по поводу того, что США отворачиваются от Европы, и Европа должна срочно что-то предпринять, чтобы найти им замену.

Но страх Европы преувеличен. Администрация Дональда Трампа не рассматривает выход из НАТО, поскольку членство в альянсе гарантирует США контроль над авиабазой Рамштайн в Германии и военно-морской базой в итальянском Неаполе. Обе они имеют решающее значение для влияния США на Ближнем Востоке и поддержки Израиля, от которой Трамп не намерен отказываться.

Здесь впору вспомнить роман Оруэлла «1984»: НАТО по-прежнему будет «взлетно-посадочной полосой номер один».

Таким образом, США продолжат гарантировать оборону НАТО в пределах ее нынешних границ. Трамп всего лишь отказался от идеи дальнейшего расширения альянса, которая повлекла бы за собой новые огромные обязательства и риски в сфере безопасности.

ЕС
НАТО