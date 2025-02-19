UnHerd: у Европы до сих пор нет плана по Украине

Сейчас существует оптимистичный и пессимистичный взгляды на предложения о роли Европы в обеспечении безопасности на Украине. Оптимисты рассматривают эти предложения как средство укрепления позиций Украины на мирных переговорах: они изложат позицию, которую затем можно будет обменять на уступки со стороны России. Пессимисты видят в предложениях попытку полностью сорвать мирные переговоры: Москве будет выдвинуто условие, которое она никогда не примет. В лагерь оптимистов вошли правительства некоторых западноевропейских стран, а в стан пессимистов — поляки и прибалтийские страны.