UnHerd: у Европы до сих пор нет плана по Украине

На экстренном саммите европейских лидеров в Париже, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 февраля, была очевидна скрытая осторожность европейцев, а также привычные глубокие разногласия между различными партиями, говорится в статье.
Британский премьер-министр Кир Стармер предложил ввести британские войска на Украину при условии «поддержки» со стороны США. Поскольку министр обороны США Пит Хегсет уже недвусмысленно исключил такую гарантию, замечание Стармера было равносильно признанию того, что участие Великобритании в военных действиях маловероятно.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение вопроса о размещении европейских войск на Украине «совершенно преждевременно» и «крайне неуместно», пока не окончены боевые действия. Даже премьер-министр Польши Дональд Туск — один из самых активных сторонников Украины — исключил присутствие польских войск там.
Но если бы европейские лидеры договорились о новых обязательствах по Украине, они вряд ли бы их выполнили даже в среднесрочной перспективе.
Сейчас существует оптимистичный и пессимистичный взгляды на предложения о роли Европы в обеспечении безопасности на Украине. Оптимисты рассматривают эти предложения как средство укрепления позиций Украины на мирных переговорах: они изложат позицию, которую затем можно будет обменять на уступки со стороны России. Пессимисты видят в предложениях попытку полностью сорвать мирные переговоры: Москве будет выдвинуто условие, которое она никогда не примет. В лагерь оптимистов вошли правительства некоторых западноевропейских стран, а в стан пессимистов — поляки и прибалтийские страны.
Это результат неискоренимого стремления Великобритании и Франции позиционировать себя как великие державы на мировой арене, а также стремления Европейской комиссии — особенно под ее нынешним руководством — попытаться вести себя как правительство европейского сверхгосударства. Это также отражает глубокую озабоченность по поводу того, что США отворачиваются от Европы, и Европа должна срочно что-то предпринять, чтобы найти им замену.
Но страх Европы преувеличен. Администрация Дональда Трампа не рассматривает выход из НАТО, поскольку членство в альянсе гарантирует США контроль над авиабазой Рамштайн в Германии и военно-морской базой в итальянском Неаполе. Обе они имеют решающее значение для влияния США на Ближнем Востоке и поддержки Израиля, от которой Трамп не намерен отказываться.
Таким образом, США продолжат гарантировать оборону НАТО в пределах ее нынешних границ. Трамп всего лишь отказался от идеи дальнейшего расширения альянса, которая повлекла бы за собой новые огромные обязательства и риски в сфере безопасности.