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Боррель заявил о «несогласованном разводе» в отношениях США и ЕС

Бывший глава дипломатии Евросоюза заявил, что следовало дать «больше оружия» украинцам.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в отношениях США и Европы происходит «несогласованный развод».

По его версии, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «не нравится политическая и социальная модель Европы». «Происходит несогласованный развод между двумя берегами Атлантического океана, глубокий и идеологический развод», — сказал экс-дипломат в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Боррель также считает, что следовало дать «больше оружия» украинцам. Что касается заинтересованности Вашингтона в получении редкоземельных элементов с Украины, экс-глава дипломатии ЕС назвал это грабежом.

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