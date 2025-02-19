Боррель заявил о «несогласованном разводе» в отношениях США и ЕС

По его версии, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «не нравится политическая и социальная модель Европы». «Происходит несогласованный развод между двумя берегами Атлантического океана, глубокий и идеологический развод», — сказал экс-дипломат в интервью испанской радиостанции Cadena SER.