Боррель заявил о «несогласованном разводе» в отношениях США и ЕС

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в отношениях США и Европы происходит «несогласованный развод».
По его версии, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «не нравится политическая и социальная модель Европы». «Происходит несогласованный развод между двумя берегами Атлантического океана, глубокий и идеологический развод», — сказал экс-дипломат в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Боррель также считает, что следовало дать «больше оружия» украинцам. Что касается заинтересованности Вашингтона в получении редкоземельных элементов с Украины, экс-глава дипломатии ЕС назвал это грабежом.