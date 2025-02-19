Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор от Ростовской области Василий Голубев работает по своему графику, его никто не приглашал на допрос в Следственный комитет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-губернатора Ростовской области, ныне сенатора Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Издание 161.ru утверждает, что вопросы касались расследования по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Это же СМИ ранее утверждало, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий.
«Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование», — написал Клишас в своем телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева.