Клишас опроверг информацию о приглашении на допрос сенатора Голубева

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-губернатора Ростовской области, ныне сенатора Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. Издание 161.ru утверждает, что вопросы касались расследования по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Это же СМИ ранее утверждало, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении Голубева неприкосновенности для проведения следственных действий.