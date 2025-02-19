Депутат: екатеринбургскому зоопарку нужно переехать на новое место

«Зоопарк становится все лучше и лучше, но у него, как у объекта, уже наступил потолок. Главное здесь — это комфорт посетителей. И когда у нас на территории зоопарка друг на друге находятся мамочки с колясками, без колясок, дети, папочки и дедушки, то комфорт посетителей уже начинает достигаться с трудом. (…) Все-таки будущее зоопарка Екатеринбурга — это другая площадка».