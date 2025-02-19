Андрей Бочаров поставил задачу изменить подходы к строительной отрасли

Для развития строительства используются региональные и федеральные программы, нацпроекты и инфраструктурные бюджетные кредиты. За шесть лет нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области построено 5,1 млн кв. метров жилья, улучшив жилищные условия более чем для 300 тыс. семей. В 2024 году было возведено 1,362 млн кв. метров — на 31% больше плана Минстроя РФ.
В регионе полностью решены проблемы обманутых дольщиков: права более 10 тыс. волгоградцев были защищены. Для поддержки граждан в решении квартирного вопроса реализуются различные программы, включая льготную ипотеку, которой воспользовались 31,5 тыс. семей, из которых 6,2 тыс. — в 2024 году. Отдельные программы предназначены для медиков, молодых и многодетных семей, а также участников специальной военной операции.
Губернатор Андрей Бочаров отметил успешное выполнение планов за прошлый год и важность новых вызовов, стоящих перед отраслью.
Глава региона подчеркнул, что в 2024 году были построены тысячи объектов, но впереди еще более сложные задачи. В ближайшее десятилетие строительная отрасль займет ключевую роль в развитии региона. Андрей Бочаров отметил необходимость повышения координации и качества планирования, проектирования и контроля за строительными работами.
За последние десять лет в Волгоградской области было благоустроено более 13,5 тыс. объектов. Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре: построены 13 новых школ, до конца 2027 года планируется модернизировать еще 105 школ и 14 детских садов. Также активно строятся новые поликлиники и ФАПы.
Губернатор подчеркнул важность общественного контроля и решения кадровых вопросов в строительной отрасли, отметив необходимость сотрудничества с образовательными учреждениями для повышения качества подготовки специалистов.