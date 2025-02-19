Андрей Бочаров поставил задачу изменить подходы к строительной отрасли

Для развития строительства используются региональные и федеральные программы, нацпроекты и инфраструктурные бюджетные кредиты. За шесть лет нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области построено 5,1 млн кв. метров жилья, улучшив жилищные условия более чем для 300 тыс. семей. В 2024 году было возведено 1,362 млн кв. метров — на 31% больше плана Минстроя РФ.