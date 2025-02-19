Свердловская область сохранила одномандатные округа

Свердловская область оставила за собой семь представителей в Госдуме РФ, избираемых по одномандатным округам. Об этом стало известно из предварительного решения Центральной избирательной комиссии РФ.
По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, по одному округу потеряют Алтайский и Забайкальский края, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. По дополнительному месту в нижней палате российского парламента получат Москва, Московская область и Краснодарский край, передает «Коммерсантъ».
Еще семь одномандатных округов получат для своих представителей в Госдуме новые регионы: ДНР — 3 округа, ЛНР — 2 округа, в Херсонской и Запорожской областях — по 1 мандату.
Общее число избирателей в России на 1 января 2025 года составило более 111,5 млн. За пределами России зарегистрировано 1 млн 785 тыс. 133 избирателя, отметила Памфилова. Согласно данным на 1 июля 2024 года, общее число избирателей в РФ составляло 112 млн 27 тыс. 526 человек.
Напомним, что в 2025 году истекает 10-летний срок, на который была утверждена текущая перенарезка избирательных округов. Планировалось, что Свердловская область может потерять одного своего представителя в Госдуме после выборов 2026 года.