Глава минагро Пермского края Павел Носков покидает свою должность

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков покидает свою должность, рассказали perm.aif.ru в правительстве региона.
Днём 19 февраля телеграм-канал «Погоны и галстуки» опубликовал сообщение об отставке главы минагро Прикамья Носкова. По данным канала, министр покинет свой пост с 27 февраля. По одной из версий, он увольняется для смены работы. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об увольнении Носкова в правительстве Пермского края.
Днём 19 февраля пресс-служба краевого правительства подтвердила perm.aif.ru эту информацию. До назначения нового министра исполняющим его обязанности станет один из заместителей Носкова.
«После его ухода и.о. будет назначен Юрий Крестьянников», — рассказали perm.aif.ru в правительстве региона.
Напомним, это не первое кадровое изменение, которое произошло в правительстве Пермского края в начале 2025 года. 10 февраля губернатор Дмитрий Махонин представил коллегам нового министра ЖКХ Наталью Киселёву, которая сменила на этом посту Артёма Балахнина. Сам Балахнин перешёл на работу в администрацию Перми в качестве одного из заместителей главы.