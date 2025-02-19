Глава минагро Пермского края Павел Носков покидает свою должность

Напомним, это не первое кадровое изменение, которое произошло в правительстве Пермского края в начале 2025 года. 10 февраля губернатор Дмитрий Махонин представил коллегам нового министра ЖКХ Наталью Киселёву, которая сменила на этом посту Артёма Балахнина. Сам Балахнин перешёл на работу в администрацию Перми в качестве одного из заместителей главы.