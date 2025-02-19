Минск и Москва представили в Женеве проект Хартии многополярности

Совместное видение документа, который предусматривает идею построения многополярного мира, представили постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская и российский постпред Геннадий Гатилов.
Дипломаты отметили, что хартия призвана укрепить международную безопасность, прежде всего, на евразийском пространстве. Особо подчеркивается, что инициатива не направлена против какой-либо страны — напротив, важен диалог со всеми потенциальными участниками, включая европейские государства.
Бельская заявила, что необходимо закрепить в хартии принцип уважения разнообразия и многополярности как важнейших характеристик современной картины мира и динамичного развивающегося евразийского региона.
Представитель России в свою очередь сказал, что следует генерировать идеи, основанные не на праве сильного, а на равноправии и честном балансе интересов.
Напомним, совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Беларусь и Россия подписали на заседании коллегии МИДов двух стран в Бресте в ноябре 2024 года. Свои подписи под документом поставили главы ведомств Максим Рыженков и Сергей Лавров.
Документ планируется официально представить на третьей Минской конференции по безопасности осенью 2025 года.