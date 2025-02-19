Минск и Москва представили в Женеве проект Хартии многополярности

Напомним, совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Беларусь и Россия подписали на заседании коллегии МИДов двух стран в Бресте в ноябре 2024 года. Свои подписи под документом поставили главы ведомств Максим Рыженков и Сергей Лавров.