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Минск и Москва представили в Женеве проект Хартии многополярности

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Белорусские и российские дипломаты провели в Швейцарии совместный брифинг, посвященный инициативе Москвы и Минска по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, сообщили в пресс-службе МИД.

Источник: Sputnik.by

Совместное видение документа, который предусматривает идею построения многополярного мира, представили постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская и российский постпред Геннадий Гатилов.

Дипломаты отметили, что хартия призвана укрепить международную безопасность, прежде всего, на евразийском пространстве. Особо подчеркивается, что инициатива не направлена против какой-либо страны — напротив, важен диалог со всеми потенциальными участниками, включая европейские государства.

Бельская заявила, что необходимо закрепить в хартии принцип уважения разнообразия и многополярности как важнейших характеристик современной картины мира и динамичного развивающегося евразийского региона.

Представитель России в свою очередь сказал, что следует генерировать идеи, основанные не на праве сильного, а на равноправии и честном балансе интересов.

Белорусско-российская инициатива вызвала большой интерес у представителей таких интеграционных структур, как ШОС, БРИКС, Евросоюз, АСЕАН, СНГ, Евразийский экономический союз и других.

Напомним, совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Беларусь и Россия подписали на заседании коллегии МИДов двух стран в Бресте в ноябре 2024 года. Свои подписи под документом поставили главы ведомств Максим Рыженков и Сергей Лавров.

Документ планируется официально представить на третьей Минской конференции по безопасности осенью 2025 года.