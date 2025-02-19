Молодежные организации Узбекистана и Индии намерены активизировать сотрудничество

История, духовные ценности и культурные корни наших народов общие и взаимосвязанные. Подрастающее молодое поколение является продолжателем этих исторических уз. С этой точки зрения документ, подписанный организациями, ответственными за молодежную политику наших стран, одинаково важен и значим для обеих сторон.