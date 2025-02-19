Молодежные организации Узбекистана и Индии намерены активизировать сотрудничество

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по делам молодежи РУз и Министерством по делам молодежи и спорта Индии подписали посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и замглавы индийского ведомства Мита Радживлочан.
"Меморандум предусматривает вывод на новый уровень отношений в сфере молодежной политики и спорта.
Для реализации документа стороны договорились разработать дорожную карту, уделив особое внимание налаживанию регулярного обмена молодежными делегациями, проведению совместных мероприятий в сферах образования, культуры и спорта, а также взаимной поддержке стремления молодого поколения к овладению современными специальностями и реализации стартапов.
Мита Радживлочан подчеркнула, что настало время открыть новую главу в истории дружбы и сотрудничества между молодежью Узбекистана и Индии.
История, духовные ценности и культурные корни наших народов общие и взаимосвязанные. Подрастающее молодое поколение является продолжателем этих исторических уз. С этой точки зрения документ, подписанный организациями, ответственными за молодежную политику наших стран, одинаково важен и значим для обеих сторон.