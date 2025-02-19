Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом. В международном аэропорту имени Королевы Алии его встретили Принц Али бен аль-Хусейн и Премьер-министр Иордании Джафар Хасан.
Сегодня глава государства направился во дворец Аль-Хусейния.
В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне — как в узком, так и в расширенном составе. По их итогам стороны подпишут ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Казахстаном и Иорданией.