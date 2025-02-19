Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния

Президента Казахстана встретили Король Абдалла II бен аль-Хусейн и Наследний принц Аль-Хусейн, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Иорданское Хашимитское Королевство с официальным визитом. В международном аэропорту имени Королевы Алии его встретили Принц Али бен аль-Хусейн и Премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Сегодня глава государства направился во дворец Аль-Хусейния.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне — как в узком, так и в расширенном составе. По их итогам стороны подпишут ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Казахстаном и Иорданией.