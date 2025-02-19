Bloomberg: Европа становится для всего мира чем-то второстепенным

В ближайшей перспективе Европа рискует оказаться всего лишь сторонним наблюдателем не только за переговорами о будущем Украины, как это было вчера в Саудовской Аравии, но и за присутствием американских войск на континенте и решением других вопросов в американо-российских отношениях. Находящийся в упаде Старый Свет может быть зажатым между мнительной и иногда враждебной Америкой с одной стороны и хищническими автократическими державами — с другой. Это был бы удивительный результат для континента, который некогда правил миром. Впрочем, в эпоху Трампа все возможно.