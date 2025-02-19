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Bloomberg: Европа становится для всего мира чем-то второстепенным

Администрация президента Дональда Трампа ясно дала понять, что мало уважает своих давних союзников в Европе и не испытывает особого желания возглавлять это стратегическое сообщество. Европа, со своей стороны, продемонстрировала, что она постепенно теряет стратегическую значимость в мире, которым правят Вашингтон, Москва и Пекин, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на Мюнхенской конференции по безопасности европейцы, ожидая выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, были готовы к жесткой отповеди по поводу расходов на оборону и отношений с Китаем, а также к откровенному обсуждению подхода к переговорам на Украине. Вместо этого они выслушали лекцию об опасностях, которые представляют загнивающие европейские демократии. После этого Вэнс встретился с лидером «Альтернативы для Германии» — антинатовской, крайне правой партии — как раз незадолго до национальных выборов ФРГ.

Тем временем представители Трампа ясно дали понять Киеву, что ему на мирных переговорах отводится лишь ограниченная роль, а у ЕС, возможно, никакой роли не будет. При этом представители Трампа потребовали, чтобы Европа взяла на себя бремя поддержки Украины. Попутно Трамп пытался заставить Украину отказаться от минеральных ресурсов на таких грабительских условиях, что они заставили бы покраснеть любого гангстера.

Все это продемонстрировало крайнее презрение, с которым Трамп относится к европейцам. Но это также выявило тот неприятный факт, что Европа сама себя стратегически презирает.

Передача части своей обороны на аутсорсинг более сильному партнеру — характерная черта альянсов США. На протяжении многих поколений Вашингтон стремился избежать мира, в котором Германия, Япония и другие евразийские страны, чтобы выжить, вооружаются до зубов, возможно, даже ядерным оружием.

Однако после окончания холодной войны многие европейские страны так сильно сократили свои оборонные возможности, что оказались неспособны действовать за пределами Европы и даже внутри нее без поддержки и руководства со стороны США.

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году многие европейские страны предпочли снабжать осажденную Украину из имеющихся запасов, а не оперативно наращивать производство. И на каждую Польшу, которая быстро превращается в мощную военную державу, приходится Германия, которая находит любой предлог, чтобы тянуть время с увеличением расходов на оборонные цели. Таким образом, Европа оказалась в трагическом и полностью предсказуемом положении: она не в состоянии поддержать Украину, поскольку Вашингтон этого не желает.

Старый Свет просто не может представить себе жизнь без защиты сверхдержавы, которой он больше не может доверять.

Постоянное сочетание политического недомогания и экономического спада в Европе угрожает помешать формированию более сильной стратегической идентичности.

В ближайшей перспективе Европа рискует оказаться всего лишь сторонним наблюдателем не только за переговорами о будущем Украины, как это было вчера в Саудовской Аравии, но и за присутствием американских войск на континенте и решением других вопросов в американо-российских отношениях. Находящийся в упаде Старый Свет может быть зажатым между мнительной и иногда враждебной Америкой с одной стороны и хищническими автократическими державами — с другой. Это был бы удивительный результат для континента, который некогда правил миром. Впрочем, в эпоху Трампа все возможно.