Bloomberg: Европа становится для всего мира чем-то второстепенным

Согласно статье, на Мюнхенской конференции по безопасности европейцы, ожидая выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, были готовы к жесткой отповеди по поводу расходов на оборону и отношений с Китаем, а также к откровенному обсуждению подхода к переговорам на Украине. Вместо этого они выслушали лекцию об опасностях, которые представляют загнивающие европейские демократии. После этого Вэнс встретился с лидером «Альтернативы для Германии» — антинатовской, крайне правой партии — как раз незадолго до национальных выборов ФРГ.
Тем временем представители Трампа ясно дали понять Киеву, что ему на мирных переговорах отводится лишь ограниченная роль, а у ЕС, возможно, никакой роли не будет. При этом представители Трампа потребовали, чтобы Европа взяла на себя бремя поддержки Украины. Попутно Трамп пытался заставить Украину отказаться от минеральных ресурсов на таких грабительских условиях, что они заставили бы покраснеть любого гангстера.
Передача части своей обороны на аутсорсинг более сильному партнеру — характерная черта альянсов США. На протяжении многих поколений Вашингтон стремился избежать мира, в котором Германия, Япония и другие евразийские страны, чтобы выжить, вооружаются до зубов, возможно, даже ядерным оружием.
После начала военного конфликта на Украине в 2022 году многие европейские страны предпочли снабжать осажденную Украину из имеющихся запасов, а не оперативно наращивать производство. И на каждую Польшу, которая быстро превращается в мощную военную державу, приходится Германия, которая находит любой предлог, чтобы тянуть время с увеличением расходов на оборонные цели. Таким образом, Европа оказалась в трагическом и полностью предсказуемом положении: она не в состоянии поддержать Украину, поскольку Вашингтон этого не желает.
Старый Свет просто не может представить себе жизнь без защиты сверхдержавы, которой он больше не может доверять.
В ближайшей перспективе Европа рискует оказаться всего лишь сторонним наблюдателем не только за переговорами о будущем Украины, как это было вчера в Саудовской Аравии, но и за присутствием американских войск на континенте и решением других вопросов в американо-российских отношениях. Находящийся в упаде Старый Свет может быть зажатым между мнительной и иногда враждебной Америкой с одной стороны и хищническими автократическими державами — с другой. Это был бы удивительный результат для континента, который некогда правил миром. Впрочем, в эпоху Трампа все возможно.