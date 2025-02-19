Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: ЕС обсуждает размеры помощи Украине после отказа США от поддержки Киева

Руководство Евросоюза хочет, чтобы Венгрия выделяла на эти цели €500 млн в год, отметил премьер-министр Венгрии.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза уже обсуждает размеры помощи Украине после прекращения поддержки со стороны США и хочет, чтобы Венгрия выделяла на эти цели €500 млн в год. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«Американцы отказываются финансировать Украину, и Брюссель хочет заставить платить за это европейцев, в том числе венгров. На столе уже лежит предложение о том, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (€500 млн) в год», — процитировала главу правительства газета Magyar Nemzet.

Как отметила Magyar Nemzet, Орбан счел это абсолютно неприемлемым. По его словам, «об этом не может быть и речи» в том числе потому, что Украина пока не выполнила условия вступления в ЕС.

ЕС
дипломатия