Орбан: ЕС обсуждает размеры помощи Украине после отказа США от поддержки Киева

БУДАПЕШТ, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза уже обсуждает размеры помощи Украине после прекращения поддержки со стороны США и хочет, чтобы Венгрия выделяла на эти цели €500 млн в год. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
«Американцы отказываются финансировать Украину, и Брюссель хочет заставить платить за это европейцев, в том числе венгров. На столе уже лежит предложение о том, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (€500 млн) в год», — процитировала главу правительства газета Magyar Nemzet.
Как отметила Magyar Nemzet, Орбан счел это абсолютно неприемлемым. По его словам, «об этом не может быть и речи» в том числе потому, что Украина пока не выполнила условия вступления в ЕС.