Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскрыл, когда покинет пост президента

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен оставаться президентом до вступления Украины в НАТО и ЕС. Об этом он заявил в интервью ARD.

Источник: AP 2024

Глава киевского режима прозрачно намекнул, что пока его страна не получит гарантии безопасности, не вступит в ЕС и НАТО, он не уйдет с поста.

«Но пока этого нет, я буду защищать свою страну», — добавил Зеленский.

В среду Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, «об этом в конституции ничего нет».