Лавров заявил об отходе отношений России и США «от края пропасти»

Президент США Дональд Трамп стал первым из западных лидеров, признавших первопричиной конфликта на Украине ее «втягивание в НАТО», считает Лавров. «Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию, когда президент [России Владимир] Путин в телефонном разговоре с ним еще раз акцентировал, что нам важно не перемирие, которое позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить ее на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта», — заключил глава российского МИДа.