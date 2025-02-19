Что будет после Эр-Рияда: политологи о новом этапе в отношениях США и России

Завершение конфликта на Украине
Ни вашингтонская бюрократия, ни члены конгресса, ни фактические руководство в Киеве просто не успевают за тем, как трансформируются фон обсуждения и потенциальные вопросы для переговоров. Еще в январе поддержка Украины была безвозмездным долгом любого «демократического» государства, а сегодня в трактовке Дональда Трампа это практически кредит, который придется возвращать с процентами.
Политолог также считает, что трудностью может стать незаинтересованность американской стороны погружаться в детали. В чем именно будет состоять мир — этот вопрос станет ключевым на дальнейших встречах.
Завершение боевых действий на линии противостояния — это только часть сложной переговорной мозаики. Необходимы механизмы мониторинга соблюдения договоренностей. Требуются гарантии безопасности для России, которые бы исключали или существенно ограничивали развертывание в пространстве соседства военных баз НАТО, военно-биологических лабораторий и прочей инфраструктуры, которая не несет ничего, кроме угрозы. Необходима послевоенная трансформация Украины, которая бы исключила реваншистские планы по завоеванию Донбасса и Крыма, мирно вошедших в состав России.
Политолог полагает, что в ответ США могут потребовать уступки по ближневосточному и латиноамериканскому вопросу. В том числе по развитию БРИКС и правовым формам международного признания современных российских границ.
Развитие переговорного процесса после Эр-Рияда: участники и возможные темы
Эксперты уверены, что после встречи в Саудовской Аравии за столом переговоров появятся новые участники, но их допустят к обсуждению далеко не всех вопросов, которые стоят сегодня на повестке дня.
Россия и США намерены договариваться, а насколько успешным для нас будет результат — зависит от нашей хитрости и силы. И от американских тоже. Игра будет сложная, многоуровневая и изощренная. Договариваться мы будем по ключевым темам друг с другом. И уже на этапе уточнения деталей могут быть подпущены игроки второго эшелона, вроде ЕС.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что настоящего прорыва во взаимоотношениях США и России стоит ожидать лишь после прямой встречи лидеров двух стран. К тому же, договориться двум сторонам всегда проще.
Не думаю, что Трамп или Россия хотят, чтобы был еще кто-то участвовал в переговорах. Скорее всего, все-таки эти переговоры будут между Россией и Соединенными Штатами, потому что чем больше переговорщиков, тем сложнее договариваться. Трамп и Америка сделали жест вежливости, направив вице-президента и министра обороны на встречу в Европу, на Мюнхенскую конференцию, чтобы дать возможность европейским партнерам как-то выговориться, выразить свое мнение. А дальше уже Трамп будет действовать так, как он считает нужным.
Схожее мнение высказывает политолог Николай Миронов, отмечая при этом, что переговорный процесс между Россией и США затрагивает интересы всего мирового сообщества.
В Китае приветствовали усилия США и России по выходу на переговорный путь. В Евросоюзе же нарастает тревога: попытка урегулирования конфликта в обход традиционных структур европейской безопасности маргинализует Брюссель и лидеров европейских стран. Думаю, ждать от Европы серьезных действий не стоит — в конечном счете она всегда следует воле США. Впрочем, если европейцы тряхнут-таки стороной и вспомнят о своем былом величии, то раскол Запада будет только на руку России и ее союзникам.
Пока инициатива в руках российского и американского руководства.
Миронов уверен, что «в глобальном масштабе сформирован большой запрос на прекращение украинского конфликта с учетом интересов России. Это в любом случае большой успех нашей дипломатии».
Эксперты считают, что в дальнейших переговорных процессах завершение конфликта на Украине будет обсуждаться, но станет лишь одной из тем грядущих встреч. Вопросов, которые надо решить Москве и Вашингтону, много.
В этом плане ситуацию действительно можно сравнить с Ялтой-1945. Ну или хотя бы с Тегераном-1944. Украина сейчас это лишь затравка, а обсуждать будут все — от Арктики до доллара, нефти и ИИ.
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