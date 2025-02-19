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Что будет после Эр-Рияда: политологи о новом этапе в отношениях США и России

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча РФ и США на высоком уровне. За ходом переговоров наблюдали ведущие мировые СМИ и жители разных стран. «Лед тронулся» — такую краткую характеристику получили российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. Рассмотренные сторонами вопросы охватили разные сферы взаимоотношений между государствами. Что говорят о прошедшей встрече политологи, какие модели развития отношений между США и Россией возможны после Эр-Рияда? Редакция Новостей Mail собрала комментарии экспертов на этот счет. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Завершение конфликта на Украине

Консультации в Саудовской Аравии стали первым важным шагом на пути прекращения конфликта, но для достижения мира предстоит сделать еще многое. Такое мнение поддерживает политолог Иван Лошкарев, отмечая, что трудности заложены в самом темпе перемен.

Ни вашингтонская бюрократия, ни члены конгресса, ни фактические руководство в Киеве просто не успевают за тем, как трансформируются фон обсуждения и потенциальные вопросы для переговоров. Еще в январе поддержка Украины была безвозмездным долгом любого «демократического» государства, а сегодня в трактовке Дональда Трампа это практически кредит, который придется возвращать с процентами.

Иван Лошкарев
кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО

Политолог также считает, что трудностью может стать незаинтересованность американской стороны погружаться в детали. В чем именно будет состоять мир — этот вопрос станет ключевым на дальнейших встречах.

Завершение боевых действий на линии противостояния — это только часть сложной переговорной мозаики. Необходимы механизмы мониторинга соблюдения договоренностей. Требуются гарантии безопасности для России, которые бы исключали или существенно ограничивали развертывание в пространстве соседства военных баз НАТО, военно-биологических лабораторий и прочей инфраструктуры, которая не несет ничего, кроме угрозы. Необходима послевоенная трансформация Украины, которая бы исключила реваншистские планы по завоеванию Донбасса и Крыма, мирно вошедших в состав России.

Иван Лошкарев
кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО

Политолог полагает, что в ответ США могут потребовать уступки по ближневосточному и латиноамериканскому вопросу. В том числе по развитию БРИКС и правовым формам международного признания современных российских границ.

Развитие переговорного процесса после Эр-Рияда: участники и возможные темы

Эксперты уверены, что после встречи в Саудовской Аравии за столом переговоров появятся новые участники, но их допустят к обсуждению далеко не всех вопросов, которые стоят сегодня на повестке дня.

Россия и США намерены договариваться, а насколько успешным для нас будет результат — зависит от нашей хитрости и силы. И от американских тоже. Игра будет сложная, многоуровневая и изощренная. Договариваться мы будем по ключевым темам друг с другом. И уже на этапе уточнения деталей могут быть подпущены игроки второго эшелона, вроде ЕС.

Юрий Баранчик
политолог, кандидат философских наук.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что настоящего прорыва во взаимоотношениях США и России стоит ожидать лишь после прямой встречи лидеров двух стран. К тому же, договориться двум сторонам всегда проще.

Не думаю, что Трамп или Россия хотят, чтобы был еще кто-то участвовал в переговорах. Скорее всего, все-таки эти переговоры будут между Россией и Соединенными Штатами, потому что чем больше переговорщиков, тем сложнее договариваться. Трамп и Америка сделали жест вежливости, направив вице-президента и министра обороны на встречу в Европу, на Мюнхенскую конференцию, чтобы дать возможность европейским партнерам как-то выговориться, выразить свое мнение. А дальше уже Трамп будет действовать так, как он считает нужным.

Артур Демчук
доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ

Схожее мнение высказывает политолог Николай Миронов, отмечая при этом, что переговорный процесс между Россией и США затрагивает интересы всего мирового сообщества.

В Китае приветствовали усилия США и России по выходу на переговорный путь. В Евросоюзе же нарастает тревога: попытка урегулирования конфликта в обход традиционных структур европейской безопасности маргинализует Брюссель и лидеров европейских стран. Думаю, ждать от Европы серьезных действий не стоит — в конечном счете она всегда следует воле США. Впрочем, если европейцы тряхнут-таки стороной и вспомнят о своем былом величии, то раскол Запада будет только на руку России и ее союзникам.

Николай Миронов
политолог

Пока инициатива в руках российского и американского руководства.

Ключевой итог встречи в Эр-Рияде — Россия полноценный игрок на мировой арене, она не находится в международной изоляции.

Миронов уверен, что «в глобальном масштабе сформирован большой запрос на прекращение украинского конфликта с учетом интересов России. Это в любом случае большой успех нашей дипломатии».

Эксперты считают, что в дальнейших переговорных процессах завершение конфликта на Украине будет обсуждаться, но станет лишь одной из тем грядущих встреч. Вопросов, которые надо решить Москве и Вашингтону, много.

В этом плане ситуацию действительно можно сравнить с Ялтой-1945. Ну или хотя бы с Тегераном-1944. Украина сейчас это лишь затравка, а обсуждать будут все — от Арктики до доллара, нефти и ИИ.

Юрий Баранчик
политолог, кандидат философских наук

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.

дипломатия
переговоры