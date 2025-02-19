Что будет после Эр-Рияда: политологи о новом этапе в отношениях США и России

Не думаю, что Трамп или Россия хотят, чтобы был еще кто-то участвовал в переговорах. Скорее всего, все-таки эти переговоры будут между Россией и Соединенными Штатами, потому что чем больше переговорщиков, тем сложнее договариваться. Трамп и Америка сделали жест вежливости, направив вице-президента и министра обороны на встречу в Европу, на Мюнхенскую конференцию, чтобы дать возможность европейским партнерам как-то выговориться, выразить свое мнение. А дальше уже Трамп будет действовать так, как он считает нужным.