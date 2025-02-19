Буданов признал, что без поддержки США Украине «будет очень трудно»

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя итоги состоявшихся накануне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил о необходимости выборов на Украине и указал на низкую популярность в стране Владимира Зеленского. Помимо прочего, американский лидер указал на то, что руководство Украины не знает, куда было потрачено до половины выделенных США средств. Вашингтон предлагает Киеву компенсировать эти деньги через соглашение о передаче США половины ренты от природных ресурсов и инфраструктуры Украины.