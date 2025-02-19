Буданов признал, что без поддержки США Украине «будет очень трудно»

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Украине будет очень тяжело продержаться без политической и военной поддержки США, признал руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
«Будем честны: без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку для Украины», — сказал Буданов в интервью польскому порталу Defence24, вспомнив пословицу «один в поле не воин».
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя итоги состоявшихся накануне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил о необходимости выборов на Украине и указал на низкую популярность в стране Владимира Зеленского. Помимо прочего, американский лидер указал на то, что руководство Украины не знает, куда было потрачено до половины выделенных США средств. Вашингтон предлагает Киеву компенсировать эти деньги через соглашение о передаче США половины ренты от природных ресурсов и инфраструктуры Украины.
В Киеве давно опасаются, что при Трампе ситуация с оказанием поддержки со стороны США может резко ухудшиться. 5 февраля Зеленский признался, что боится даже думать о прекращении помощи США.