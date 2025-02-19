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Мэр Челябинска поздравил ветерана с юбилеем Победы

Николаю Николаевичу Жарову 100 лет.

Источник: Алексей Лошкин

Николаю Николаевичу Жарову 100 лет. За свои годы он пережил многое и помнит все события, которые ему удалось пережить в Великую Отечественную войну. Он воевал в пехоте, был тяжело ранен в боях на Ленинградском и Карельском фронтах.

На днях глава Челябинска Алексей Лошкин лично вручил ему медаль, учрежденную президентом страны в ознаменование 80-летия Великой Победы. В своем телеграм-канале глава мегаполиса написал, что Николай Николаевич встретил его очень тепло.

— Поразительно, насколько точно и подробно в свои без малого 100 лет Николай Николаевич помнит события той войны. Как пробирались в тыл врага, как освобождали стратегически важные населенные пункты, как шли в атаку с криком «Ура!» и брали в плен немецких офицеров, — говорит Алексей Лошкин.

Несмотря на почтенный возраст, челябинец ведет активный образ жизни. Он поддерживает связь с родными, читает прессу, смотрит телевизор.

После встречи Алексей Лошкин напомнил горожанам, как важно заботиться о ветеранах, хранить их воспоминания, которые так нужны подрастающему поколению. А еще он отметил, что такие медали получат все ветераны Челябинска.

— Вместе с материальной помощью их вручат каждому, кто прошел через тяжелейшие испытания, но не сдался и не отступил, показав пример стойкости, патриотизма и любви к своей Родине, — подчеркнул мэр.