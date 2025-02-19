Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге

«Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, скажем, чуть меньше, но это много», — сказал американский президент. Он затем предположил, что Европа выделила около $100 млрд, а США — более $300 млрд, хотя европейским странам поддержка Украины нужнее, ведь США и европейский континент разделяет океан. Трамп задался вопросом: «Где все эти деньги, которые были выделены, куда они идут?».