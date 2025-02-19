Нацармия Молдовы получила 29 американских бронеавтомобилей «Хамви»

Эта партия помощи является ярким примером эффективного и долгосрочного сотрудничества между оборонными институтами Республики Молдова и США, что подтверждает, что у нас одни и те же цели — обеспечить мир и безопасность. Мы можем сделать это только через солидарность и объединение усилий.