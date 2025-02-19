Нацармия Молдовы получила 29 американских бронеавтомобилей «Хамви»

В церемонии передачи 29 бронетранспортеров HMMWV («Хамви»), в которой участвовали советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности Станислав Секриеру, поверенный в делах посольства США в Молдове Даниела Дипьерро, руководство Министерства обороны и Генерального штаба, а также аккредитованные в стране военные атташе.
Глава Минобороны Анатолий Носатый выразил благодарность правительству США за это «важное пожертвование, которое способствует модернизации Национальной армии и и безопасности граждан Республики Молдова».
Эта партия помощи является ярким примером эффективного и долгосрочного сотрудничества между оборонными институтами Республики Молдова и США, что подтверждает, что у нас одни и те же цели — обеспечить мир и безопасность. Мы можем сделать это только через солидарность и объединение усилий.
По его словам, бронемашины будут переданы военным из батальона специального назначения Fulger для повышения совместимости с другими армиями при совместных учениях.
Дипьерро в свою очередь сообщила, что за последние пять лет Соединенные Штаты пожертвовали 90 миллионов долларов на модернизацию национальной армии Молдовы, а данная военная техника общей стоимостью 8,9 миллиона долларов подтверждает «приверженность американского народа повышению безопасности и благосостояния жителей Молдовы».
Бронетранспортеры, полученные Нацармией, были произведены в 2024 году и доставлены в Молдову в январе этого года. Техника передана в рамках программы внешней помощи США FMF (Foreign Military Financing).