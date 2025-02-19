WP: политика Трампа ведет США к потере лидерства и капитуляции

Кого волнует, что украинцев не было за столом переговоров в Саудовской Аравии? Если президент США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец конфликту на Украине, он и Владимир Путин, согласно статье, могут договориться об условиях. Возможно, США больше бы беспокоились о суверенитете Украины, если бы им отдали половину ценных минеральных ресурсов страны. Но не звучит ли это так, будто США — бандиты, занимающиеся рэкетом?
Кого волнует, что новая презрительная позиция США по отношению к демократическим странам Европы заставляет их чувствовать себя покинутыми и уязвимыми? Кого волнует, если лидеры таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия, которые после Второй мировой войны фактически демилитаризовались под защитным зонтиком США, решат, что теперь у них нет иного выбора, кроме как массово перевооружаться? Что, если Европа вскоре ощетинится оружием, а Россия воспримет это как угрозу?
Кого волнует, что палестинцы навсегда лишены своей мечты о независимом государстве? Теперь, когда более чем за год израильских бомбардировок большая часть Газы превратилась в руины, почему бы США просто не захватить прибрежную территорию и не превратить ее в прибыльный курорт? Палестинцы могут уехать жить в другое место — все два миллиона!
Кого волнует, что союзники США встревожены внезапными требованиями о территории и дани? Трамп оскорбляет Канаду, самого надежного своего партнера в войне и мире на протяжении более чем столетия, называя ее «51-м штатом», а премьер-министра Канады Джастина Трюдо — «губернатором». Он угрожает Канаде и Мексике, крупнейшим торговым партнерам, непомерными торговыми пошлинами. Недовольный тем, как управляется Панамский канал, он клянется «вернуть его обратно».
Травля не говорит о подлинной силе. Это показывает неуверенность, слабость, стремление компенсировать какой-то недостаток. Внешняя политика Трампа — это политика бумажного тигра, а не настоящего.
С тех пор как в 1948 году был принят послевоенный план Маршалла по восстановлению Европы, поколения американских лидеров следовали представлению о Соединенных Штатах как о «сияющем городе на холме» («град на холме» — фраза из Нагорной проповеди, американские политики используют ее для декларирования идеи американской исключительности, обозначая США как «маяк надежды для всего мира». — Прим. ред.). Президенты США — от Джона Кеннеди до Рональда Рейгана и Барака Обамы — использовали эту метафору для описания места Америки в мире.
Это не утверждение, а отказ от американского лидерства и приглашение другим странам заполнить образовавшийся вакуум. И главным бенефициаром наверняка станет Китай. Официальные лица Европейского союза уже говорят о расширении торговли с Пекином на фоне пошлин, введенных Трампом. Китай потратил годы на расширение своего влияния в Африке и якобы уже предложил взять на себя реализацию приостановленных проектов USAID в Непале, Колумбии и на островах Кука. Группа БРИКС расширилась и включает 10 стран. А тем временем министр обороны США Пит Хегсет тратит время впустую, вместо того чтобы планировать противодействие растущей мощи и изощренности китайских вооруженных сил.
Трамп ведет США не к величию, а к капитуляции.