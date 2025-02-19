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WP: политика Трампа ведет США к потере лидерства и капитуляции

После четырех дезориентирующих недель внешняя политика администрации Трампа стала предельно ясной: к черту весь остальной мир — как союзников, так и противников, считает колумнист The Washington Post Юджин Робинсон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кого волнует, что украинцев не было за столом переговоров в Саудовской Аравии? Если президент США Дональд Трамп пообещал быстро положить конец конфликту на Украине, он и Владимир Путин, согласно статье, могут договориться об условиях. Возможно, США больше бы беспокоились о суверенитете Украины, если бы им отдали половину ценных минеральных ресурсов страны. Но не звучит ли это так, будто США — бандиты, занимающиеся рэкетом?

Кого волнует, что новая презрительная позиция США по отношению к демократическим странам Европы заставляет их чувствовать себя покинутыми и уязвимыми? Кого волнует, если лидеры таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия, которые после Второй мировой войны фактически демилитаризовались под защитным зонтиком США, решат, что теперь у них нет иного выбора, кроме как массово перевооружаться? Что, если Европа вскоре ощетинится оружием, а Россия воспримет это как угрозу?

Кого волнует, что палестинцы навсегда лишены своей мечты о независимом государстве? Теперь, когда более чем за год израильских бомбардировок большая часть Газы превратилась в руины, почему бы США просто не захватить прибрежную территорию и не превратить ее в прибыльный курорт? Палестинцы могут уехать жить в другое место — все два миллиона!

Кого волнует, что союзники США встревожены внезапными требованиями о территории и дани? Трамп оскорбляет Канаду, самого надежного своего партнера в войне и мире на протяжении более чем столетия, называя ее «51-м штатом», а премьер-министра Канады Джастина Трюдо — «губернатором». Он угрожает Канаде и Мексике, крупнейшим торговым партнерам, непомерными торговыми пошлинами. Недовольный тем, как управляется Панамский канал, он клянется «вернуть его обратно».

Трамп обещал снова сделать Америку великой, но он делает прямо противоположное. Его воинственное выпячивание груди делает американскую нацию меньше, слабее, изолированнее и сводит на нет концепцию американской исключительности.

Травля не говорит о подлинной силе. Это показывает неуверенность, слабость, стремление компенсировать какой-то недостаток. Внешняя политика Трампа — это политика бумажного тигра, а не настоящего.

С тех пор как в 1948 году был принят послевоенный план Маршалла по восстановлению Европы, поколения американских лидеров следовали представлению о Соединенных Штатах как о «сияющем городе на холме» («град на холме» — фраза из Нагорной проповеди, американские политики используют ее для декларирования идеи американской исключительности, обозначая США как «маяк надежды для всего мира». — Прим. ред.). Президенты США — от Джона Кеннеди до Рональда Рейгана и Барака Обамы — использовали эту метафору для описания места Америки в мире.

У Трампа, очевидно, более узкий взгляд на вещи. Он отводит Соединенным Штатам роль еще одного циничного игрока в игре с нулевой суммой. С его точки зрения, чтобы США выиграли, другие должны проиграть.

Это не утверждение, а отказ от американского лидерства и приглашение другим странам заполнить образовавшийся вакуум. И главным бенефициаром наверняка станет Китай. Официальные лица Европейского союза уже говорят о расширении торговли с Пекином на фоне пошлин, введенных Трампом. Китай потратил годы на расширение своего влияния в Африке и якобы уже предложил взять на себя реализацию приостановленных проектов USAID в Непале, Колумбии и на островах Кука. Группа БРИКС расширилась и включает 10 стран. А тем временем министр обороны США Пит Хегсет тратит время впустую, вместо того чтобы планировать противодействие растущей мощи и изощренности китайских вооруженных сил.

Трамп ведет США не к величию, а к капитуляции.

Трамп Дональд