WP: политика Трампа ведет США к потере лидерства и капитуляции

Кого волнует, что новая презрительная позиция США по отношению к демократическим странам Европы заставляет их чувствовать себя покинутыми и уязвимыми? Кого волнует, если лидеры таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия, которые после Второй мировой войны фактически демилитаризовались под защитным зонтиком США, решат, что теперь у них нет иного выбора, кроме как массово перевооружаться? Что, если Европа вскоре ощетинится оружием, а Россия воспримет это как угрозу?