Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады

«Налицо просто экономическая блокада Приднестровья. Она есть физически. И наносится колоссальный ущерб нашей экономике. При этом эти люди (политики в Молдавии — ред.) берут на себя совесть, говоря о том, что надо нам повышать тарифы до уровня европейских (стран)… Вот когда у нас будет экономика европейского уровня, тогда, наверное, и цены на энергоносители… тоже будут европейские. Пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать», — сказал Красносельский на заседании коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Он также отметил, что все последние действия властей Молдавии контрпродуктивны и направлены на разрушение приднестровской экономики. «Молдове пора задуматься о том, что вы душите не Приднестровье, вы душите людей, здесь проживающих», — подчеркнул Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы Приднестровья.