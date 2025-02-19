Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады

«Налицо просто экономическая блокада Приднестровья. Она есть физически. И наносится колоссальный ущерб нашей экономике. При этом эти люди (политики в Молдавии — ред.) берут на себя совесть, говоря о том, что надо нам повышать тарифы до уровня европейских (стран)… Вот когда у нас будет экономика европейского уровня, тогда, наверное, и цены на энергоносители… тоже будут европейские. Пока Молдова душит Приднестровье, этому не бывать», — сказал Красносельский на заседании коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Он также отметил, что все последние действия властей Молдавии контрпродуктивны и направлены на разрушение приднестровской экономики. «Молдове пора задуматься о том, что вы душите не Приднестровье, вы душите людей, здесь проживающих», — подчеркнул Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы Приднестровья.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.