Украина исчерпала запасы ракет для систем ПВО Patriot

Он сообщил, что однажды ему позвонил командующий и сообщил, что для защиты одного из городов Украины нет ракет для Patriot. В ответ на эту проблему, украинский лидер начал обращаться к США с просьбой не только предоставить ракеты, но и дать лицензию на их производство.
«Вы не хотите нашего присутствия, членства в НАТО, окей. Можно нам Patriot?» — пояснил Зеленский. Кроме того, по его словам, Украина не против получить от США еще 20 систем Patriot в качестве «гарантии безопасности».
Зеленский также отметил, что начал обсуждать с европейскими лидерами возможное финансирование украинской армии, если США откажутся оказывать помощь. По его словам, Европа готова взять на себя этот финансовый груз.
Ранее, 4 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в раздаче средств США на помощь Украине. По его словам, в данный момент США ведут переговоры с Европой о распределении финансового вклада, чтобы уравнять силы. 2 февраля Зеленский заявлял, что понятия не имеет, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его словам, в Киев не поступило даже половины выделенной помощи.