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Украина исчерпала запасы ракет для систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга пожаловался на острую нехватку ракет для американских систем Patriot. Об этом 19 февраля сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Он сообщил, что однажды ему позвонил командующий и сообщил, что для защиты одного из городов Украины нет ракет для Patriot. В ответ на эту проблему, украинский лидер начал обращаться к США с просьбой не только предоставить ракеты, но и дать лицензию на их производство.

«Вы не хотите нашего присутствия, членства в НАТО, окей. Можно нам Patriot?» — пояснил Зеленский. Кроме того, по его словам, Украина не против получить от США еще 20 систем Patriot в качестве «гарантии безопасности».

Зеленский также отметил, что начал обсуждать с европейскими лидерами возможное финансирование украинской армии, если США откажутся оказывать помощь. По его словам, Европа готова взять на себя этот финансовый груз.

Ранее, 4 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в раздаче средств США на помощь Украине. По его словам, в данный момент США ведут переговоры с Европой о распределении финансового вклада, чтобы уравнять силы. 2 февраля Зеленский заявлял, что понятия не имеет, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его словам, в Киев не поступило даже половины выделенной помощи.