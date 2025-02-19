Украина исчерпала запасы ракет для систем ПВО Patriot

Он сообщил, что однажды ему позвонил командующий и сообщил, что для защиты одного из городов Украины нет ракет для Patriot. В ответ на эту проблему, украинский лидер начал обращаться к США с просьбой не только предоставить ракеты, но и дать лицензию на их производство.