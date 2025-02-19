Беспрозванных пообещал строить жилье для медиков для решения кадрового вопроса

Губернатор посетил врачебную амбулаторию Славской ЦРБ в поселке Ясное и пообщался персоналом больницы и пациентами. Учреждение проводит медобслуживание 2302 человек взрослого населения и 477 — детского. При этом на сегодняшний день приём пациентов ведет один участковый терапевт, еще два врача, взрослый и детский, работают по совместительству. Всего в амбулатории работает 13 человек, в том числе 4 медицинские сестры и 1 зубной врач. Глава региона дал поручение по увеличению штатной численности амбулатории, а также отметил, что на сегодняшний день разрабатываются дополнительные инструменты мотивации для медицинского персонала, в том числе строительство и предоставление жилья.