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Какие документы подписали Казахстан и Иордания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн после переговоров приняли Совместное заявление. Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Казахстана и правительством Иордании.
  2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Казахстана и Комиссией по атомной энергетике королевства.
  3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Казахстана и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иордании.
  4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания “Самрук-Қазына” и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства.
  5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения “Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан” Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Во время переговоров он озвучил цель своего визита — придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.

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