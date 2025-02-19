Губернатор Прикамья предложил поправки в бюджет для развития региона

19 февраля на встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в краевом ЗС губернатор представил членам фракции партии «Единая Россия» предложения по поправкам, которые должны обеспечить реализацию социально значимых проектов.
В приоритете — дополнительные выплаты участникам СВО и членам их семей (общая сумма дополнительных средств составит 9 млрд рублей), особенно актуальные в объявленный президентом РФ Год Защитника Отечества, помощь в трудоустройстве врачей в небольшие города и посёлки края и ремонт учреждений здравоохранения, поддержка и модернизация объектов культуры и спорта.
Об этом Дмитрий Махонин написал в своём телеграм-канале.
Обсуждая изменения бюджета, Дмитрий Махонин сказал, что регион использует все инструменты для его пополнения, в том числе — исполнение планов по налогу на прибыль от среднего и малого бизнеса.
«Это показатель того, что предприятия края развиваются. Кроме того, привлекаем федеральную поддержку, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные средства, прежде всего, идут на исполнение наших социальных обязательств», — отметил глава региона.
Губернатор уточнил, что в 2025 году серьезные средства будут направлены на обеспечение комплекса мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев за счёт в том числе увеличения резервного фонда на 9 млрд рублей.
Дополнительные средства в бюджете края позволят на 9,5% проиндексировать социальные выплаты и пособия льготным категориям граждан, среди которых в том числе работники тыла, которые трудились в регионе во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребенка.
Кроме того, дополнительные средства краевого бюджета позволят проиндексировать меры поддержки школьникам и обеспечить их питанием, школьной формой, оплатой проезда. Также с 1 апреля на 9,5% проиндексируется фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указные категории.
Здравоохранение станет одной из ключевых сфер, куда планируется направить дополнительное финансирование. Выделят средства на единовременные выплаты врачам и фельшерам по программе «Медицинские кадры Прикамья», что должно помочь привлечь в медучреждения края ещё около 350 врачей.
Деньги пойдут и на обеспечение вакцинацией взрослых от пневмококковой инфекции и менингита и дополнительной вакцинации 15 тысяч детей от коклюша. Также благодаря поправкам расширится применение таргетных препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями, число пациентов, которые смогут пройти тергетную терапию, увеличится на 1 600 человек. Всего в сфере здравоохранения на трехлетку будет распределено дополнительно более 3,7 млрд рублей. При этом 2,7 млрд рублей планируется выделить в этом году.
Дополнительные средства планируется потратить на развитие сферы образования, в том числе — капитальный ремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Прикамья в рамках соглашения о софинансировании, которое было заключено с Минобрнауки РФ. Всего на эти цели за три года будет направлено более 1,57 млрд рублей.
Сфера культуры также должна получить дополнительное финансирование, которое пойдёт в том числе на расширение зрительного зала в пермском «Театре-Театре», ремонт внутренний помещений пермского академического театра оперы и балета, обновление механики сцены и сценического оборудования дома народного творчества «Губерния» в Перми. На ремонты учреждений за три года направят более 1 млрд рублей.
Часть распределяемых средств будет направлена на реализацию крупных спортивных проектов. В планах — модернизация спортивного комплекса «Пермские медведи», строительство нового спортивного объекта «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми, капитальный ремонт УДС «Молот».
В главном финансовом документе планируется предусмотреть дополнительные средства и на сохранение уникальных памятников архитектуры Прикамья, обновление общественного транспорта и дорожных объектов, благоустройство территорий.
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, предложенные поправки обеспечат финансированием дополнительную поддержку граждан и строительство многих объектов инфраструктуры.
«Проект бюджетных корректировок продиктован ключевыми социальными трендами и, самое главное, запросами жителей края. Дополнительные средства дадут региону реальные инструменты для решения приоритетных задач. Индексация социальных выплат, допфинансирование региональных строек и решение насущных вопросов в территориях Прикамья ускорят достижение ранее намеченных планов», — отметил спикер.
Законопроект внесут на рассмотрение в краевой парламент сегодня. Планируется, что документ рассмотрят в двух чтениях в марте.