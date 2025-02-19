Губернатор Прикамья предложил поправки в бюджет для развития региона

Деньги пойдут и на обеспечение вакцинацией взрослых от пневмококковой инфекции и менингита и дополнительной вакцинации 15 тысяч детей от коклюша. Также благодаря поправкам расширится применение таргетных препаратов для лечения пациентов с онкозаболеваниями, число пациентов, которые смогут пройти тергетную терапию, увеличится на 1 600 человек. Всего в сфере здравоохранения на трехлетку будет распределено дополнительно более 3,7 млрд рублей. При этом 2,7 млрд рублей планируется выделить в этом году.