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Токаев наградил короля Иордании орденом «Алтын Қыран»

Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Казахстана — орден «Алтын Қыран», сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В своем выступлении президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством и значительный личный вклад Короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.

Благодаря неизменной поддержке вашего величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире. Народ Казахстана относится к вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами.

подчеркнул президент, награждая главу Иордании

Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед Казахстаном. Кандидатуры для награждения орденом «Алтын Кыран» определяются президентом страны.

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Во время переговоров он озвучил цель своего визита — придать дополнительный импульс отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.