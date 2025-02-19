Путин заявил, что высоко оценивает итог переговоров с США в Эр-Рияде

Президент Владимир Путин сообщил, что ему доложили итоги переговоров делегаций России и США, он положительно оценил результаты встречи. Россия, по его словам, сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.