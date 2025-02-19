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Путин заявил, что высоко оценивает итог переговоров с США в Эр-Рияде

Президент Владимир Путин сообщил, что ему доложили итоги переговоров делегаций России и США, он положительно оценил результаты встречи. Россия, по его словам, сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.

Источник: Пресс-служба Президента России

Целью переговоров, подчеркнул президент, было повышение доверия, без которого нельзя урегулировать конфликт на Украине.

«Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть», — сказал президент журналистам. По словам Владимира Путина, на переговорах с американской стороны были «совсем другие люди»: без предвзятости и осуждений, открытые к совместной работе.

Он добавил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но требуется подготовка, чтобы обсудить самые важные вопросы.

дипломатия
Путин Владимир