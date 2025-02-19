Путин заявил, что высоко оценивает итог переговоров с США в Эр-Рияде

Целью переговоров, подчеркнул президент, было повышение доверия, без которого нельзя урегулировать конфликт на Украине.
«Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть», — сказал президент журналистам. По словам Владимира Путина, на переговорах с американской стороны были «совсем другие люди»: без предвзятости и осуждений, открытые к совместной работе.
Он добавил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но требуется подготовка, чтобы обсудить самые важные вопросы.