Путин наградил благодарностью Прилепина

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина.
Награждение прошло в Кремле в среду. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кроме того, во вторник глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вручил Прилепину медаль «За воинскую доблесть», которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения.
«Благодарность президента России и награда, полученная мной, — все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку работы созданного нами в составе Росгвардии полка особого назначения “Оплот”, работы созданного нами в составе бригады “Пятнашка” подразделения “Родня”, работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки “Сталь”, — приводятся слова Прилепина.