Путин наградил благодарностью Прилепина

Кроме того, во вторник глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вручил Прилепину медаль «За воинскую доблесть», которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения.