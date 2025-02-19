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Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я уже 100 раз об этом сказал. Мы готовы вернуться за стол переговоров», — сказал глава государства журналистам.

Путин отметил, что Москва всегда была открыта для диалога как с Киевом, так и с Европой. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.

Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

Путин Владимир
переговоры