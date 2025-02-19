Что рассказал Сергей Лавров в Госдуме после переговоров с США. Главное

Сотрудничество с США
Сергей Лавров заявил о необходимости совместной работы США и России, чтобы «разгрести наследие» демократической администрации Джо Байдена. Глава МИД РФ добавил, что после этого появятся условия для диалога Москвы и Вашингтона, передают «Ведомости».
«Что касается переговоров о безопасности, о стратегической стабильности, мы надеемся, что условия для этого будут созданы. Пока, как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать», — приводит слова министра ТАСС.
Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп — «первый и пока единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации» являются действия команды Байдена по втягиванию Киева в НАТО.
Глава дипломатии подчеркнул, что в Эр-Рияде госсекретарь Марко Рубио сказал, что новая администрация Белого дома действует, признавая национальные интересы государств.
«И именно с этих позиций надо вести диалог. Национальные интересы никогда не совпадут полностью, большая часть (из них — ред.) расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны. Но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды. А там, где они расходятся, это говорит госсекретарь США, ответственные державы, включая и Россию, и США, обязаны не допустить, чтобы эти расхождения сваливались в конфронтацию, тем более конфронтацию, которая пагубна для многих остальных стран мира», — цитирует министра «РИА Новости».
Министр предложил оценивать угрозы американского лидера о введении дополнительных пошлин в отношении России по реальным действиям. Новые тарифы и санкции, по словам Лаврова, станут нарушением норм ВТО, тем более что в странах БРИКС пока не собираются вводить альтернативные платежные платформы, а только обсуждают этот вопрос.
В целом, по мнению главы МИДа, Россия и США только отошли «от пропасти», которую углубил Байден. Атмосферу встречи в Эр-Рияде Лавров оценил как позитивную, отметил заинтересованность американской делегации в развитии экономических проектов.
Развитие Арктики
Министр высказался о перспективах деятельности России в Арктике. Он спрогнозировал возобновление работы Арктического совета, деятельность которого «заморожена» с 2022 года, так как РФ способна развивать арктические территории самостоятельно.
«Самое главное — делать свое дело, продвигать свои планы, реализовывать их. И остальные пускай наблюдают за тем, что мы можем и в одиночку развивать свою территорию, свои воды — не только территориальные, но и на шельфе, где у нас очень хорошие позиции в комиссии (ООН) по континентальному шельфу с точки зрения одобрения наших заявок. Позиции очень сильные, этому помогает и наличие договоров, которые регулируют наши отношения территориальные практически со всеми соседями», — заявил Лавров, общаясь с депутатами.
Глава дипломатического ведомства добавил, что Китай и Индия готовы помогать России развивать Северный морской путь.
Отношения с Сирией
Сергей Лавров объяснил, что Россия уважает суверенитет Дамаска, и заявил о контактах МИД России с представителями нового сирийского правительства. Он отметил, что сейчас ухудшить ситуацию в республике способно обострение внутриклановой борьбы в движении «Хайят Тахрир аш-Шам»* и проблемы, связанные с «незаконным присутствием» США и их политикой по «созданию курдского квазигосударства».
«На следующей неделе у нас запланированы очередные контакты на высоком уровне с сирийскими коллегами», — рассказал Лавров депутатам.
Контакты с Европой
Глава МИДа подчеркнул, что Россия не планирует «бегать» за Европой для нормализации отношений. Сейчас основная задача страны — укрепление государства в интересах народа.
Лавров также дал оценку отношениям Европы и США. По мнению министра, Штаты не против европейских стран, но хотят, чтобы их политику определяла не брюссельская бюрократия, а «чтобы каждое национальное государство Евросоюза могло отстаивать и представлять в полном объеме свои национальные интересы», сообщает ТАСС.
Приоритеты для сотрудничества
Лавров подчеркнул, что в приоритете России развития отношений с Белоруссией и Китаем. Кроме того, РФ продолжит развивать отношения со странами африканского континента. Для этого в структуре МИДа создали профильный департамент. В странах Африки в ближайшие два года начнут работать семь новых российским дипломатических миссий, пишут «Ведомости».
Поток мигрантов
Депутаты поинтересовались мнением Лаврова о том, как он видит процесс контроля за потоком въезжающих в Россию иностранцев.
Министр иностранных дел считает, что ужесточение визового режима для трудовых мигрантов не отвечает долгосрочным интересам России, но отметил, что контроль за их поведением следует усилить.
«Приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов», — добавил министр.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ