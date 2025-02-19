Что рассказал Сергей Лавров в Госдуме после переговоров с США. Главное

«И именно с этих позиций надо вести диалог. Национальные интересы никогда не совпадут полностью, большая часть (из них — ред.) расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны. Но там, где они совпадают, надо делать всё, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды. А там, где они расходятся, это говорит госсекретарь США, ответственные державы, включая и Россию, и США, обязаны не допустить, чтобы эти расхождения сваливались в конфронтацию, тем более конфронтацию, которая пагубна для многих остальных стран мира», — цитирует министра «РИА Новости».