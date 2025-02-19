США провели тестовые испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Во время запуска специалисты собрали и проанализировали данные для дальнейшей доработки ракеты и повышения ее надежности, в том числе для использования в Sentinel — программе по созданию новой американской МБР с ядерной головной частью, которая должна прийти на смену LGM-30G Minuteman III, стоящей на вооружении ВВС США с 1970 года.