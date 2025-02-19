ТАСС: Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России

Газета Financial Times со ссылкой на источники уточнила, что в него войдут 13 банков, которые будут отключены от глобальной платежной системы SWIFT, а также «больше физлиц и компаний». По данным Reuters, речь идет о по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лицах. Под санкции попадут новые люди и организации, которые, как считают в ЕС, помогают Москве продолжать боевые действия на Украине.