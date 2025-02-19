В рамках официального визита в Амман президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей. Главу государства сопровождали Принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, Принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.