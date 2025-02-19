Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей

Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.
В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.
Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.
В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почётных гостей.