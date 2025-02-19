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Экс-глава Поворинского района возглавил воронежский Борисоглебск

Депутаты Борисоглебской гордумы Воронежской области досрочно прекратили полномочия Андрея Пищугина на посту главы муниципалитета. А также назначили первым замруководителя городского округа Александра Леонова.

Источник: Правительство Воронежской области

Согласно занимаемой должности, он временно будет исполнять обязанности главы. Об этом сообщили в местной администрации.

Кроме того, на заседании гордумы объявили конкурс на замещение должности главы горокруга. По данным местных СМИ, он может завершиться в апреле, а уже в мае депутаты тайным голосованием выберут нового руководителя.

Господин Леонов с 2018 года возглавлял Поворинский район Воронежской области. 17 февраля стало известно о его отставке. Об увольнении господина Пищугина по собственному желанию стало известно в декабре 2024 года. По данным «Ъ-Черноземье», он может возглавить Общественную палату Борисоглебска.