Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не сможет переизбраться на новых выборах

«Выборы — это обязательное условие изменения политического режима на Украине. Есть, конечно, механизм государственного переворота, но он будет такой же незаконный, как и тот, что произошел ранее. Я на 100% согласен с Трампом по поводу того, что рейтинг Зеленского низкий и он не сможет переизбраться на новых выборах», — сказал экс-премьер Украины.