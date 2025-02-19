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Бербок: встреча РФ и США может быть полезной для переговоров по Украине

По мнению главы МИД ФРГ, достижение долгосрочного мира возможно «только при участии Европы».

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что встреча делегаций РФ и США может быть полезной для будущих переговоров по Украине. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

«То, что американцы сейчас встречаются с Россией, чтобы восстановить в том числе возможности их посольства в Москве, может быть полезным для будущих переговоров», — заявила Бербок. «Мы находимся на жизненно важном этапе обеспечения безопасности и мира в Европе», — считает она. По ее мнению, «сейчас важно достигнуть долгосрочного мира на Украине».

Министр утверждала, что это возможно «только при участии Европы». «Я в этой связи выступаю за уверенный подход в отношениях с администрацией США», — заявила она. Бербок снова заверила, что ЕС продолжит работу по укреплению позиций Украины и оказанию военной помощи Киеву, а также введению санкций против России.

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