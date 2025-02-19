Бербок: встреча РФ и США может быть полезной для переговоров по Украине

«То, что американцы сейчас встречаются с Россией, чтобы восстановить в том числе возможности их посольства в Москве, может быть полезным для будущих переговоров», — заявила Бербок. «Мы находимся на жизненно важном этапе обеспечения безопасности и мира в Европе», — считает она. По ее мнению, «сейчас важно достигнуть долгосрочного мира на Украине».