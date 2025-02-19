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Перспективы встречи с Трампом и атака ВСУ на КТК. О чем Путин рассказал журналистам

Недостаточно просто встретиться с президентом США Дональдом Трампом, надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Он также отметил, что украинская атака на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани спровоцирует стабильно высокие цены на энергоносители на мировых рынках, в чем не заинтересованы потребители.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

Об отношениях с США

  • Выдворение российских и американских дипломатов «ни к чему хорошему не приводит», теперь работа диппредставительств будет возобновляться.
  • Россия и США «сделали первый шаг» для сотрудничества по Ближнему Востоку, в том числе Сирии и Палестине: «Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация».
  • Делегации России и США в том числе обсудили в Эр-Рияде вопросы экономики и сотрудничества стран в космосе: «Работа продолжается, и перспективы есть хорошие».
  • Атмосфера переговоров в Эр-Рияде была «очень доброжелательной».
  • С американской стороны на переговорах были «совсем другие люди» — без предвзятости и осуждений.
  • Целью встречи в Эр-Рияде было «повышение доверия между Россией и США».
  • России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении Стратегических наступательных вооружений.
  • Россия «в самое ближайшее время» проинформирует страны БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США.

О перспективах встречи с Трампом

Недостаточно просто встретиться с Трампом: «Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке».

Об Украине

  • Россия уделяет «первостепенное значение» разрешению ситуации на Украине.
  • Без повышения уровня доверия между Россией и США невозможно разрешить украинский кризис.
  • Россия «никогда не отказывалась» от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контакты, а Киев даже запретил себе переговоры с Москвой.
  • США говорили, что переговорный процесс должен проходить с участием и России, и Украины: «Что касается переговорного процесса, то мне в телефонном разговоре [президент США Дональд] Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины».
  • Трамп обещал быстро решить украинский кризис, но при получении данных на президентском посту изменил позицию, что «абсолютно естественно».
  • Истерика Украины по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США «неуместна».

О ходе спецоперации

Бойцы 810-й бригады ВС России пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.

Российские войска наступают «по всей линии боевого соприкосновения».

Об ударе ВСУ по КТК

  • Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку.
  • Что касается украинского удара по КТК, то «атаки подобного рода невозможны без космической разведки», Киев получает данные космической разведки «только от своих западных союзников».
  • На КТК не было российских средств ПВО, потому что это международный объект.
  • Россия получает всего «пять копеек» за транзит по КТК, вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям.
  • Атака на КТК скажется на мировых энергорынках: «Это ведет к стабильно высоким ценам энергоносителей на мировых рынках, в чем потребители энергоресурсов, такие как европейские компании, конечно, не заинтересованы».
  • Пострадало западное оборудование, его нельзя быстро восстановить, кроме того, европейцы продлили санкции в отношении России, «в том числе конкретно речь идет о невозможности поставок нам западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи», это означает, что теперь оборудование «не будет поставлено вообще».
  • Атака выглядит как «какие-то скоординированные» с Европой действия: «Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайность».

Об отношениях Европы и США

Россия не вмешивается в отношения между Европой и США, не спекулирует на этом.

Европа сама виновата в нынешних осложнившихся отношениях с США.

О выборах в США

Трампа «затаскали по судам» из-за якобы вмешательства России в выборы, которое не подтвердилось и «и не могло подтвердиться, потому что этого никогда не было».

Европа напрямую вмешивалась в последние выборы в США, доходило до оскорблений.

Путин Владимир