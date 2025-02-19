Минкульт Молдовы представит правительству проект денонсации соглашения с РЦНК

Мы соблюдаем международное право. Мы не имеем абсолютно ничего против русского языка и культуры, мы их очень ценим. Однако, когда такой центр работает над подрывом государственности и целостности Республики Молдова, занимается подрывной деятельностью, такие шаги понятны, особенно когда беспилотники со взрывчаткой ставят под угрозу жизнь наших граждан.