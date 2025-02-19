Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минкульт Молдовы представит правительству проект денонсации соглашения с РЦНК

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Министерство культуры представит правительству законопроект о денонсации соглашения, на основании которого в Молдове работает Российский центр науки и культуры (РЦНК), заявил глава МИД вице-премьер Михай Попшой.

Источник: Sputnik.md

Он добавил, что после одобрения правительством проект будет внесен на рассмотрение парламента, затем о решении молдавских властей будет уведомлена российская сторона.

Мы соблюдаем международное право. Мы не имеем абсолютно ничего против русского языка и культуры, мы их очень ценим. Однако, когда такой центр работает над подрывом государственности и целостности Республики Молдова, занимается подрывной деятельностью, такие шаги понятны, особенно когда беспилотники со взрывчаткой ставят под угрозу жизнь наших граждан.

сказал Попшой журналистам

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины МИД приводит инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с закрытием РЦНК в Кишиневе выразила надежду, что в этом вопросе «возобладает здравый смысл и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных шагов».