Минкульт Молдовы представит правительству проект денонсации соглашения с РЦНК

Он добавил, что после одобрения правительством проект будет внесен на рассмотрение парламента, затем о решении молдавских властей будет уведомлена российская сторона.
Мы соблюдаем международное право. Мы не имеем абсолютно ничего против русского языка и культуры, мы их очень ценим. Однако, когда такой центр работает над подрывом государственности и целостности Республики Молдова, занимается подрывной деятельностью, такие шаги понятны, особенно когда беспилотники со взрывчаткой ставят под угрозу жизнь наших граждан.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров. В качестве причины МИД приводит инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с закрытием РЦНК в Кишиневе выразила надежду, что в этом вопросе «возобладает здравый смысл и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных шагов».